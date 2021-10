“Sei tu il capolavoro”, Caterina Balivo irrefrenabile alla Triennale FOTO

La conduttrice si è resa protagonista di un post su Instagram che ha ammaliato il web. Un outfit che la consacra regina della giornata.

Caterina Balivo ha una carriera televisiva di grande rilievo ma è considerata anche una vera e propria influencer.

Entra nel mondo della tv da giovanissima, quando nel 1999 partecipa a ”Miss Italia” classificandosi terza, edizione vinta da Manila Nazzaro.

Tra le due sembra non scorra buon sangue tanto che l’attuale inquilina della casa del ”Grande Fratello Vip” ha raccontato che la conduttrice di rai Uno non l’ha mai voluta nei suoi programmi e in alcune occasioni le ha mandato alcune frecciatine che non ha apprezzato.

Tuttavia Caterina ha raggiunto un picco di notorietà incredibile, oltre ad essere seguitissima nelle trasmissioni televisive da lei condotte come ”Detto Fatto” e ”Vieni da me”, ha una sfilza di seguaci anche su Instagram, vantando la bellezza di 1,4 milioni di followers.

In quest’ultimo anno aveva scelta di prendersi una pausa dagli impegni televisivi che la tenevano per troppo tempo lontana dalla sua famiglia, e anche per la stagione a venire sembrerebbe prosegua con la stessa decisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> Elisabetta Gregoraci, il vestitino che ti manda al manicomio: troppo corto per i deboli di cuore – FOTO

Caterina Balivo, un outfit da capogiro

View this post on Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Mentre i suoi fan si domandano quando tornerà in tv, oggi ha partecipato al Premio ”Oceanthon” alla Triennale di Milano e condivide sul profilo Instagram il momento, scrivendo:

“Eccomi in Triennale a Milano per premiare i vincitori del primo Oceanthon organizzato da Unesco e Decennio del mare per rispondere ai problemi dei nostri mari, fonte principale, grazie alla quale respiriamo!”.

E aggiunge i complimenti ai ragazzi che hanno partecipato: “Davvero complimenti ragazzi, mi avete fatta emozionare, mai come in questo momento è importante dare spazio a voi: il nostro futuro è nelle vostre mani, le tematiche ambientali, climatiche e quelle legate al nostro oceano e ai nostri mari dipendono da ciò che metteranno a frutto i nostri ragazzi!”.

In queste fotografie sfoggia il suo outfit sensazionale: un completo giacca e pantaloni attillati fucsia che le stanno benissimo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Voglio te” Eleonora Pedron: vestitino corto, che più corto non si può – FOTO

Caterina, infine, aggiunge: “Nella seconda foto una parte della commissione e nell’ultima il team, classificato al secondo posto, mentre i tedeschi, primi classificati, erano in collegamento da Berlino”.