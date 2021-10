In attesa di approdare nuovamente da protagonista sul piccolo schermo la modella Federica Nargi si presenta al pubblico come “un missile ad alta quota”.

La modella e soubrette romana, Federica Nargi, pronta per approdare nuovamente nei panni di concorrente alla nuova edizione dello show guidato dall’esilarante conduttore fiorentino Carlo Conti, di “Tale & Quale Show“, si è presentata nella serata di ieri, sabato 2 ottobre, indossando per la diretta un abito dalla tinta fiammante e che ha delineato alla perfezione, secondo il parere dei suoi fan, il suo fisico statuario.

La terza puntata del talent show sembra aver raggiunto i resultati sperati, soprattutto per quel che riguarda il suo livello audience. Federica nel frattempo, immersa nel contesto televisivo, ha mai come ora brillato di luce propria con l’ausilio di un capo di abbigliamento firmato da un noto brand made in Italy.

Federica Nargi,décolleté perfetto e fisico statuario in total red: “che fisico sei?”

“Che missile sei?“, proverà ad indovinare in tal modo un fan della modella tentando al contempo di enfatizzare l’armonia suscitata nel restante dei suoi ammiratori dal meraviglioso capo in total red esibito in una serata già colma di colpi di scena dalla Nargi “protagonista”.

L’elegante abito indossato per l’occasione dalla modella, ed adornato da armoniche piume sulle maniche a tra quarti, nonché amabilmente caratterizzato da un ben delineato décolleté a mo’ di corpetto, è stato realizzato infatti dal riconosciuto atelier di moda firmato dalla stilista Elisabetta Franchi. Questo tocco di classe saprà valorizzare al punto giusto quella che si è presentata al pubblico del piccolo schermo come un’affascinante “donna in rosso“. E una bellezza così, come ricorderà un utente, prima d’ora “non si era mai vista“.

“Non riesco a trovare aggettivi adeguati per descrivere tanta bellezza“, scriverà a tal proposito la celebre icona del cinema internazionale Sandra Milo, esponendo man mano il suo dolce punto di vista sul look esibito della showgirl. “Allora pensa a tutti quei superlativi assoluti che ti vengono in mente“, tenterà infine di promuovere tale consiglio verso se stessa. “E’ meravigliosa, tanto per dirne una…“