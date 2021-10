Elena Santarelli ha lasciato il popolo del web senza fiato con uno scatto irresistibile. Subito è boom di like e commenti.

Fisico irresistibile, viso dai lineamenti angelici, fascino intramontabile. Elena Santarelli non smette mai di conquistare i fan con le sue curve sbalorditive e la sua verve unica. Conduttrice, showgirl, attrice, modella, classe 1981, ha esordito nel mondo della spettacolo sfilando per noti stilisti, per poi approdare in televisione nei panni di conduttrice.

Concorrente a “L’Isola dei Famosi”, ha poi recitato in svariate commedie e raggiunto un grande seguito sul web, in particolare su Instagram. 1,8 milioni di follower, il suo feed è un susseguirsi di scatti di vita lavorativa e professionale, accomunati dalla sua bellezza incredibile.

Tra i momenti suoi set e i servizi fotografici non mancano gli attimi trascorsi al fianco della sua splendida famiglia. Sposata dal 2014 con Bernardo Corradi, ha dato alla luce due splendidi figli. Di recente si è mostrata spensierata intenta a visitare Roma e conquistando tutti con il suo ultimo scatto dal Colosseo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Barbara D’Urso si accende: lite sbalorditiva con il suo compagno. Il retroscena

Elena Santarelli per Roma: bellezza mozzafiato

Per vedere l’ultimo scatto di Elena Santarelli, vai su Successivo