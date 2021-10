“Così ci piaci” Laura Chiatti è la più bella, altro che “Sex education” – FOTO

L’attrice Laura Chiatti sfoggiando un look nuovo di zecca dimostra che l’originalità è ciò che di più bello ci possa essere.

Poliedrica e produttivamente versatile sin dai suoi esordi nel corso dei primi anni novanta e ritenuta sempre di una bellezza tutt’altro che scontata, l’attrice dagli occhi verdi e dal fascino ben riconosciuto, Laura Chiatti, si è presentata nelle ultime ore, agli occhi curiosi dei suoi fan, sfoggiando un look definito dal alcuni come “del tutto originale”.

Se in questi giorni la “Sex education” mania, con l’uscita su Netflix del terzo appuntamento con l’omonima seria televisiva, sembra aver raggiunto i cuori di moltissimi telespettatori in tutto il mondo, a primeggiare in un contesto di meraviglia, e stavolta tutto italiano, sarà l’interprete nativa di Castiglione del Lago.

Laura Chiatti è la più bella, altro che “Sex education”: “così ci piaci”

