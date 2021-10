Monica Bertini non smette di incantare sui social network: la giornalista è una bomba seducente e ha appena postato uno scatto da capogiro.

Tra le varie “rivali” di Diletta Leotta c’è sicuramente il volto di Mediaset, Monica Bertini. La 38enne è una bomba seducente e riesce a provocare ogni giorno il mondo del web con scatti mozzafiato e da arresto cardiocircolatorio in cui mette in mostra le sue bombe e il suo fisico illegale.

La Bertini, anche in questa caldissima domenica di inizio ottobre, ha mandato in estasi i suoi followers mettendo in rete uno scatto esagerato. La nativa di Parma , con un outfit spaziale, mette in mostra le sue forme mastodontiche.

Monica Bertini, outfit bollente: gonna cortissima e la camicia scoppia

Monica, nell’ultimo scatto postato sul web, sfodera un outfit di fuoco. La giornalista ha le gambe completamente in vista, grazie alla gonna sey e super sottile. Come se non bastasse, la camicia sta letteralmente per scoppiare. I fan più attenti hanno notato anche il reggiseno: il suo lato A incredibile fa mancare il respiro a tutti.

“Pronta a gustarmi le gare che mancano all’appello di questo turno di campionato”, ha scritto nella didascalia. La Bertini ha anche dato appuntamento a tutti per questa sera. ” Vi aspettiamo dalle 23.35 su Italia 1 per un nuovo appuntamento con pressingreal per commentare tutto ciò che è accaduto in questa 7^giornata di serie A”, si legge.

