Dario Schirone è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici 21: dopo essere entrato con una sfida che ha fatto molto discutere, gli utenti sul web hanno fatto delle ricerche

Dario è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. È entrato nella scuola durante la puntata che è andata in onda oggi su Canale Cinque, e il modo in cui è entrato ha fatto molto discutere non solo tanti utenti sul web, ma anche alcuni docenti nella scuola, tra cui Alessandra Celentano. Infatti Dario è entrato nella scuola in una sfida immediata contro Mirko, allievo di Alessandra, che aveva ricevuto da lei l’opportunità di stare almeno per un mese nella scuola più ambita d’Italia.

Amici 21, il nuovo allievo Dario è raccomandato? Gli indizi trovati sui social

dimmi che sei raccomandato senza dirmi che sei raccomandato:#Amici21 pic.twitter.com/w0xHpWDWlE — V å l e 🐍 ; m å w o r l d d o m I n å t I o n (@ V a l e 4 1 2 2 9 1 1 6 ) October 3, 2021

Ciò che ha lasciato interdetti tutti, è il modo in cui Veronica Peparini ha voluto fortemente Dario nella scuola. Così diversi utenti sui social, facendo un po’ di ricerche, hanno scoperto che Dario conosceva già Veronica e che ha lavorato con lei un po’ di tempo fa. Infatti Dario ha partecipato al videoclip di una canzone di Random e, nel post di ringraziamenti, ha dedicato uno spazio importante alla Peparini e ad Andreas Muller (ex vincitore di Amici e attuale fidanzato dell’insegnante), ringraziandoli per aver creduto in lui. Nello scatto, Dario è proprio con Veronica e Andreas. Successivamente, in un altro post dove Dario balla la coreografia con cui è entrato ad Amici oggi, ringrazia Veronica nella didascalia del suo post. Tra i commenti, un cuoricino da parte di Giulia Stabile, ultima vincitrice di Amici.

Al mondo del web non si può nascondere niente: Todaro, quando si è ritrovato un suo vecchio allievo nella scuola, ha subito messo in chiaro di conoscerlo già. Quello che tutti si stanno domandando adesso è: perché Veronica non ha fatto lo stesso?