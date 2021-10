Dazn, cambia tutto dal 4 ottobre. Nuova piattaforma per il calcio in Italia

Dazn cede, dopo le numerosissime critiche. Cambia la nuova casa del calcio e dello sport in Italia.

Scatta da lunedì 4 ottobre un’offerta irrinunciabile che permetterà ai tifosi di tirare un sospiro di sollievo.

La piattaforma che detiene tutti i diritti televisivi calcistici, sta creando non pochi problemi a tutti gli appassionati dello sport, che non riescono a seguire le partite senza rimanere con il fiato sospeso per il rischio di non riuscire a seguire la propria squadra del cuore per tutti e 90′.

Questo purtroppo è stata la conseguenza delle prime giornate del campionato di serie A trasmesso in esclusiva su Dazn, piattaforma di streaming che non è riuscita a fornire il servizio sperato.

La mossa prevista a partire da lunedì 4 ottobre dovrebbe consentire un rilancio ma che di fatto cambierà la nuova casa del calcio e dello sport in Italia.

Da lunedì 4 ottobre offerta irrinunciabile per i tifosi

Scatta da lunedì “TimVision Gold”: i clienti di qualsiasi operatore telefonico potranno sottoscrivere un unico abbonamento a 29,99 euro al mese anziché 44,99 euro al mese con TimVision Box incluso. Tutto questo sarà possibile fino al 15 novembre.

E’ la stessa Tim a comunicarlo in una nota. E dunque con TimVision Box incluso, i clienti avranno tutti i contenuti TimVision e dei suoi partner: Disney+, Netflix, Dazn e Infinity+.

Il costo di attivazione è di 9,99 euro, una tantum.

In questo modo con un solo decoder si potranno avere serie A e coppe europee ad un prezzo decisamente più vantaggioso considerando che il solo abbonamento a Dazn costa 19,99 euro mensili.

Per gli appassionati di altri sport, potranno contare anche sulla visione di Eurosport Player, incluso per 12 mesi e avere il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e tutti i match della Lba di basket.

Questo potrebbe garantire un rilancio degli abbonamenti che avevano avuto un loro apice a luglio per poi rallentare progressivamente, soprattutto in seguito ai problemi manifestati dallo streaming di Dazn.

La piattaforma ha dovuto rimediare rimborsando i clienti con un mese di visione gratis. Ma questi precedenti hanno portato la Lega a lamentarsi in Parlamento tanto che ci si è domandati se fosse il caso di prevedere un drastico provvedimento.