Elettra Lamborghini sotto il cavallo, la FOTO dolce che incanta tutti

Elettra Lamborghini ha condiviso diversi contenuti tra le sue stories in cui ha voluto ricordare la sua cavalla Lolita.

Elettra Lamborghini ha vissuto un’estate meravigliosa: la nota cantante è andata a giugno a Mykonos insieme a Ludovica Pagani. Sempre con la showgirl lombarda, è stata nel Principato di Monaco mentre con Afrojack ha festeggiato l’anno di matrimonio nella splendida cornice rappresentata dalle Maldive.

Nonostante ciò, oggi è un giorno estremamente doloroso per la nativa di Bologna. Lo scorso anno, in questa data, la sua amata cavalla di nome Lolita ha perso la vita a causa di una forte colite. In occasione dell’anniversario della scomparsa della sua vecchia e amatissima ‘amica’, la Lamborghini ha condiviso tantissime stories su IG.

Elettra Lamborghini e la dolce fotografia sotto al cavallo

