Ancora una serie di scatti da urlo per Elisabetta Gregoraci: la showgirl indossa un vestitino troppo corto che manda al manicomio la platea.

Elisabetta Gregoraci ha conqusitato le prime pagine per uno shooting infuocato realizzato al maneggio. Il servizio fotografico ha stupito davvero tutti: la conduttrice e showgirl ha messo in mostra le sue curve esplosive e soprattutto il suo didietro da capogiro. La storica ex di Flavio Briatore è stata vittima di ‘Scherzi a parte’.

Questa sera nel noto programma è andato in onda lo scherzo realizzato alla nativa di Soverato. La 41enne, in ogni modo, ha pubblicato una serie di fotografie su Instagram in cui ha svelato il suo outfit per la puntata.

Elisabetta Gregoraci, vestitino cortissimo non adatto ai deboli di cuori

