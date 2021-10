“Favolosa”. Ambra Angiolini in dolce compagnia: la FOTO fa record di likes

Ambra Angiolini continua ad essere una delle donne più amate del mondo del web: l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha fatto record di likes

Ambra Angiolini è una delle attrici più amate del mondo della nostra televisione italiana, ma non solo. Nel corso degli anni ha imparato a farsi voler bene per la sua forte personalità, per la sua storia familiare e anche per le sue relazioni che hanno fatto sempre molto discutere. Come ben sanno in molti, Ambra ha condiviso molti anni della sua vita con il cantante Francesco Renga, ma da un po’ di tempo ha ritrovato l’amore e il sorriso tra le braccia di Massimiliano Allegri che la rende felice come nessuno è mai stato in grado di fare.

Ambra Angiolini con un bambino tra le braccia: lo scatto che ha commosso i suoi followers su Instagram

Ambra ad oggi è una donna nuova: è felice, ha ritrovato una serenità incredibile e sui social i suoi followers hanno decisamente notato questo suo cambiamento nel corso degli anni. Questo l’ha avvicinata a tantissime persone, che ad oggi le vogliono bene e la seguono con piacere su Instagram. L’affetto che riceve in ogni momento è palpabile. L’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo, ad esempio, ha ricevuto un incredibile numero di likes e commenti. La foto la ritrae con un bambino, e a giudicare dai tag che ha messo il piccolo sembra essere figlio di due suoi amici, infatti lei li ha ringraziati per averle concesso di pubblicare la foto sul suo Instagram.

I commenti sotto questo post che ha pubblicato non si sprecano: pioggia di complimenti per Ambra, che con quel bambino tra le braccia è ancora più bella.