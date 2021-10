Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati una delle coppie più longeve del nuoto italiano: la verità sulla rottura tra i due

A distanza di quattro anni dalla loro rottura, Filippo Magnini e Federica Pellegrini rimangono ancora una delle coppie più apprezzate del nuoto italiano. I due campioni, che si sono innamorati grazie alla comune passione per l’acqua, hanno condiviso una storia d’amore lunga ben sei anni, che si concluse nel 2017 per ragioni inizialmente non svelate dai diretti interessati.

Attualmente, sia Federica che Filippo hanno voltato pagina e si sono legati a nuovi compagni. Il nuotatore, alcuni mesi dopo la fine del rapporto con la Pellegrini, aveva però confessato alcuni dettagli preziosi inerenti alla rottura. Chi aveva lasciato chi?

Federica Pellegrini, la verità sulla rottura con Magnini emerge dopo anni

Una storia d’amore durata sei anni e che, nel 2017, si interruppe con grande sorpresa da parte del pubblico che li seguiva. Attualmente, Filippo Magnini e Federica Pellegrini hanno entrambi voltato pagina e si sono rifatti una vita con i nuovi compagni. Mentre l’ex nuotatore si è sposato con la modella Giorgia Palmas, dalla quale ha avuto sua figlia Mia, la Pellegrini ha iniziato una relazione con il suo allenatore Matteo Giunta.

Fu Federica, come confessato da Filippo in una vecchia intervista, a porre fine al loro rapporto. Stando alle parole di Magnini, la campionessa olimpica preferì concentrarsi sulla carriera e mettere da parte l’amore. “Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto” – queste le parole che Magnini pronunciò circa quattro anni fa – “Fede ha seguito la sua strada nel nuoto, non era più sicura dell’amore“. Parole che, all’epoca, tradirono la profonda delusione di Magnini, che per oltre un anno non smise di sperare in un ripensamento da parte di Federica.

Attualmente, l’ex nuotatore appare più che felice accanto a Giorgia Palmas, con la quale ha creato una splendida famiglia. La relazione con la campionessa olimpica, pur meravigliosa, rimane solo un vecchio ricordo per l’ex nuotatore.