Fiorentina-Napoli le pagelle e il tabellino della partita: grande sfida tra la Viola e gli azzurri di Luciano Spalletti.

Il Napoli ha avuto un inizio di stagione a dir poco sbalorditivo: la squadra campana ha vinto tutte le 6 partite fin qui disputate. In Europa League, però, le cose non stanno andando alla grande: dopo il pareggio con il Leicester, gli uomini di Spalletti hanno subito la prima sconfitta stagionale contro lo Spartak Mosca. A pochi giorni dagli sforzi di Coppa, gli azzurri vanno a far visita alla Fiorentina.

Anche la Viola ha già raccolto 12 punti in classifica ed è al al momento al quinto posto in classifica. Vincenzo Italiano ha dato già un’identità ben precisa alla sua squadra e sta mostrando tutte le sue qualità. Il match è davvero super: le squadre giocano bene e si affrontano a viso aperto. La squadra di casa passa in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo Quarta è abile a trafiggere Ospina in acrobazia. Gli ospiti sono in difficoltà e si affidano a Osimhen: l’attaccante scappa via e viene steso in area di rigore. Il direttore di gara assegna la massima punizione: Insigne sbaglia, ma Lozano è lesto a calciare forte e a siglare l’1 a 1. Nel secondo tempo, la squadra di Spalletti passa in vantaggio con un incredibile schema su calcio di punizione. Lo staff del tecnico sta lavorando moltissimo su questo fondamentale e i risultati si vedono. Gli azzurri (stasera in maglia rossa) lottano su ogni pallone e blindano la porta. 7 vittorie in 7 partite fin qui giocate: il Napoli continua a volare.

Fiorentina-Napoli le pagelle e il tabellino

FIORENTINA – Dragowski 6.5; Odriozola 5.5, Milenkovic 5.5, Quarta 6.5, Biraghi 5.5; Bonaventura 6, Pulgar 6, Duncan 6; Callejon 5.5, Vlahovic 5.5, Gonzalez 5.5.

NAPOLI – Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7.5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Anguissa 6.5, Fabian Ruiz 6.5; Lozano 7, Zielinski 6.5, Insigne 5.5; Osimhen 7.

Il Napoli, dopo la sosta per le Nazionali, ospiterà il Torino allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 17 ottobre alle ore 18. La Fiorentina, invece, giocherà con il Venezia sempre il 17 ottobre alle ore 20:45.