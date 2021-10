La sorellina della famosa Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, scattata sul balcone di una camera d’hotel.

La nota odontoiatra si è superata con il suo ultimo IG post: si tratta di una foto scattata su un balcone di una camera d’hotel, con la vista sul lago.

Il panorama che si scorge ti lascia senza fiato, ma la bellezza della piccola Ferragni ancora di più: spettacolo puro!

Francesca posa in piedi e di profilo, con la testa girata a favore di fotocamera: che meraviglia!

Il viso è poco truccato, i capelli sono raccolti e l’espressione è piuttosto seria: la bella influencer non è passata di certo inosservata!

La fantastica trentaduenne indossa un costumino nero, che presenta un’ampia apertura dietro la schiena e nella zona laterale, una pronunciata sgambatura ed una forma a brasiliana, che mette in mostra e risalta il suo strepitoso lato b: che scatto da paura!

Siete curiosi di vederlo? Tentevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Francesca Ferragni lo fa davvero, la FOTO non perdona ed infiamma Instagram. E’ una dea tra la natura

Francesca Ferragni, posteriore in primo piano: ecco la FOTO preferita dei fan…

View this post on Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Siamo malati”, Francesca Ferragni il vestito è cortissimo, senza il reggiseno è unica: sfiora la censura – FOTO

E’ ufficiale: con questa foto Francesca ha lanciato la sfida alle sorelle!

Il post è stato super apprezzato dai suoi seguaci, tanto da ricevere in pochissimo tempo migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti rivolti al suo fisico da urlo e alla sua straordinaria bellezza, nonché frasi di affetto e stima, scritti dai fan più affiatati.

Ecco alcuni esempi: “La più bella delle Ferragni“; “Per me il fisico più bello tra le sorelle”; “Che corpo… meravigliosa!”; oppure “Sei meravigliosa… bellissima! Lato b pazzesco: da sogno!”.

La favolosa dentista italiana sa sempre come stupire i suoi fan: come si fa a non innamorarsene?