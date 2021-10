“Senza parole”: Giorgia Rossi, i pantaloncini inguinali mostrano tutto. Panorama sbalorditivo – FOTO

Giorgia Rossi ha fatto sognare il popolo del web con una serie di scatti bollenti. I micro shorts scoprono le sue curve sbalorditive, fan in tilt.

Curve sbalorditive, fascino mozzafiato, lineamenti angelici. Giorgia Rossi non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza irresistibile, il suo fisico incredibile e suo talento innato diventando una nota conduttrice.

Con il suo carisma e la sua preparazione si è fatta conoscere nel mondo del giornalismo sportivo collaborando con programmi del calibro di Mediaset, Sky e quest’anno a DAZN, realizzando il suo sogno di seguire le partite in presa diretta.

Accanto ai suoi successi sugli schermi, ha conosciuto una grande notorietà sul web, tanto che è seguita su Instagram da 459 mila follower incantati dai suoi scatti unici. Il feed della conduttrice è un susseguirsi di foto di vita personale e professionale in cui si mostra sempre bellissima.

34 di Roma, la sua silhouette perfetta e la sua verve brillante conquistano sempre i fan che si scatenano sotto ogni post tra like e commenti, come nel caso dell’ultimo contenuto in cui ha sfoggiato una mise irresistibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Federica Nargi: décolleté perfetto e fisico statuario. Visione irresistibile – FOTO

Giorgia Rossi si scopre: mise bollente, fan in tilt

Per vedere la mise di Giorgia Rossi, vai su Successivo