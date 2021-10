Il Volo, la notizia è sconvolgente: “C’è un nuovo membro”. Di chi si tratta?

Il Volo fa un annuncio che i followers di Instagram non si sarebbero mai aspettati di ricevere: il trio è pronto ad accogliere un nuovo componente

Inarrestabile il successo de Il Volo, la band lanciata da “Ti lascio una Canzone”, che ormai da dieci anni conquista i palcoscenici più ambiti del mondo. Ignazio, Piero e Gianluca, forti delle ineguagliabili voci che li contraddistinguono, hanno ipnotizzato i loro sostenitori italiani e non solo. La sintonia sul piano musicale, a cui si affianca quella sul piano personale, fa di loro la band di maggior successo del momento. Piero Barone, mediante l’ultimo post pubblicato su Instagram, ha tuttavia sganciato una bomba: il trio è davvero pronto ad accogliere un nuovo componente nel gruppo?

Il Volo, la notizia è sconvolgente: “C’è un nuovo membro” – FOTO

C’è grande attesa per il nuovo album de Il Volo, che verrà distribuito a partire dal prossimo 5 novembre. I tre tenori, che si conobbero grazie al palcoscenico di “Ti lascio una Canzone“, si cimenteranno in un’impresa certamente non semplice: un omaggio al grande maestro Ennio Morricone. L’album “Il Volo Sings Morricone” racchiuderà le canzoni più celebri del compianto compositore, che verranno rivisitate dalla band. Sui social, Ignazio, Gianluca e Piero non mancano di aggiornare i fan in merito a tutti i loro progetti.

Proprio quest’ultimo, appena una settimana fa, comunicava ai followers una notizia che li aveva decisamente lasciati di stucco. La didascalia del post pubblicato da Barone recitava le seguenti parole: “Ora possiamo svelare il quarto componente!“. Osservando con attenzione la foto che accompagna la frase, appare fin da subito chiara la natura ironica del post. Ignazio, Gianluca e Piero sono al fianco di Zlatan Ibrahimovic, incontrato durante una serata di gala. Ovviamente, il calciatore svedese non è neanche lontanamente un nuovo membro de Il Volo.

I cantanti, felicissimi di aver conosciuto il loro idolo, sorridono accanto al campione svedese. I followers, immancabilmente, hanno espresso la loro approvazione inondando il post di commenti e likes.