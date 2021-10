“Siete identiche” Laura Pausini è irresistibile in mezzo agli animali selvatici – VIDEO

Laura Pausini ha trascorso un meraviglioso pomeriggio insieme a sua figlia Paola in una location incantata in mezzo alla natura e a splendidi animali

La grandissima Laura Pausini conosciuta in tutto il mondo ha trascorso un momento di relax e divertimento in compagnia della figlia Paola in un posto meraviglioso in mezzo alla natura giocando con degli esemplari splendidi di un dolcissimo mammifero.

L’anno prossimo i fan della cantante potranno rivederla in concerto insieme a Fiorella Mannoia, Gianni Nannini, Giorgia, Emma, Alessandra Amoroso ed Elisa per l’evento “Una. nessuna. Centomila”. Il live si terrà l’11 giugno 2022 e nelle ultime settimane le illustri artiste hanno deciso che doneranno 200mila euro di ricavi dello show alla fondazione Pangea Onlus per le donne dell’Afghanistan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Muoio d’amore” Wanda Nara, il vestito non contiene il lato A esplosivo: stellare – FOTO

Laura Pausini, il video e le foto in compagnia della figlia Paola

View this post on Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, quando l’allenamento è sexy: curve spaziali in mostra – VIDEO

La Pausini ha trascorso un dolce pomeriggio in compagnia di sua figlia Paola in un agriturismo che ha un allevamento di alpaca. Dolcissimi mammiferi originari del Sud America che sembrano un incrocio tra una capra e un cammello dalla faccia buffa e molto giocherelloni.

Un fan di Laura ha sottolineato come lei e sua figlia siano due gocce d’acqua, scrivendo come commento: “Siete identiche”. Paola e sua madre si sono divertite nel coccolare e dare da mangiare a questi simpatici animali, chiamandoli per nome.

La cantante internazionale racconta come questo splendido e selvatico posto chiamato “Piani degli Alpaca” a Tarquinia le sia stato consigliato da una sua amica e l’è subito piaciuto tantissimo tanto da raccomandarlo a tutti i suoi follower.

Nella didascalia scritta in più lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese, ha detto infatti: “Ieri abbiamo passato un pomeriggio bellissimo in un posto speciale che, se potete, vi consiglio di visitare. Ci sono andata dietro consiglio di un’amica e mi è piaciuto tantissimo”.

“Se volete scoprire di più sul mondo degli alpaca visitate piani degli alpaca e guardate fino all’ultimo video”, ha concluso la Pausini.