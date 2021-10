“Love is in the Air” anticipazioni 4 ottobre: la proposta di Serkan spiazza tutti

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata. Eda e Serkan sono sempre più distanti e l’architetto è pronto a fare una proposta che potrebbe cambiare tutto

Love is in the Air, anticipazioni della prima puntata della settimana della serie tv turca. Le cose non stanno andando affatto bene: Eda e Serkan dovevano sposarsi, quando lui ha avuto un impegno di lavoro urgente in Italia all’ultimo minuto. Il giorno del suo matrimonio con Eda, proprio quando le aveva promesso di arrivare in tempo per le nozze, ha fatto un incidente aereo che gli ha fatto perdere la memoria. Eda è disperata e non sa più che cosa fare per portare Serkan a recuperare tutti i ricordi che ha perso dell’ultimo anno.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Serkan pensa di stare ancora con Selin e questa cosa è semplicemente inconcepibile. Così Eda decide di attuare un piano: ha intenzione di creare l’occasione per dare un bacio appassionato a Serkan. La giovane paesaggista è convinta che in questo modo Serkan si ricorderà di lei. Il suo piano però viene ostacolato da Serkan stesso, quando decide di spiazzare tutti chiedendo pubblicamente a Selin di sposarlo. Eda non riesce a sopportare questo duro colpo, non quando fino a pochi giorni prima, Serkan stava per sposare lei. Così decide di arrendersi, se questa è la cosa che rende più felice Serkan. I suoi amici però non la pensano nello stesso modo: Eda e Serkan ne hanno superate troppe per non ritrovarsi anche questa volta.

Per scoprire come andranno le cose, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani su Canale Cinque.