Terza puntata per Amici di Maria De Filippi: le cose si stanno facendo serie per gli allievi. Tanto duro lavoro ma anche le prime simpatie nella scuola

Maria De Filippi ha dato il via a questa nuova edizione di Amici, e anche se sono passate poche settimane, nella scuola è già cominciato tutto. I ragazzi hanno cominciato a lavorare sodo per tenersi il loro posto nella scuola, e tra una prova e l’altra, sono cominciati a nascere anche i primi rapporti di amicizia… ma non solo. Fu proprio Maria lo scorso anno a notare un certo avvicinamento tra Sangiovanni e Giulia Stabile, tra Aka7even e Martina, tra Deddy e Rosa di Grazia. e anche quest’anno la conduttrice non si è smentita.

Amici 21, le insinuazioni di Maria De Filippi sui due allievi: imbarazzo in studio

Oggi Carola, una delle ballerine della nuova classe, ha sostenuto una sfida e ha rischiato di perdere il suo posto nella scuola. Quando i professori hanno cominciato a farle dei complimenti, uno degli allievi si è lasciato andare ad un grande sorriso e Maria lo ha notato subito. Stiamo parlando di Luigi, uno dei cantanti della scuola, che a quanto pare ha iniziato a nutrire un certo debole per la ballerina. E, a giudicare dalla reazione di Carola, questo interesse sembra essere senza dubbio ricambiato. “Ho fatto una domanda inopportuna?” ha domandato Maria, quando nello studio è calato un certo zero. Successivamente, Maria ha cominciato a scambiarsi occhiate con Carola. “Possiamo dire che c’è tanto affetto e tanta stima reciproca tra questi due ragazzi“.

Probabilmente, durante i prossimi daytime avremo modo di capirne di più su quello che sta succedendo tra Carola e Luigi: è già sbocciato il primo amore nella scuola?