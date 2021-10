“Fi*a pazzesca”, Marina La Rosa fa strage di cuori: ammutolisce seduta con le gambe accavallate. FOTO tentatrice

L’ex gieffina ha svelato un lato molto provocante di sé, pigiama di pregio e sigaretta in mano mentre racconta cosa ama fare ora che si trova a casa.

La conosciamo tutti come opinionista e showgirl tra le più amate ex concorrenti della primissima edizione del “Grande Fratello” andata in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000. In quella Casa si è fatta conoscere come la donna seduttiva che è riuscita a conquistare il cuore di ben tre dei giovani partecipanti al programma, Rocco Casalino, Lorenzo Battistello e Pietro Taricone.

Marina La Rosa da allora ha decisamente cambiato vita e si è data alla recitazione tanto da comparire in alcune serie di successo come “Carabinieri”, “Un posto al Sole” e “Terra Nostra”. Dal 2010 sparisce per poi tornare nel 2018 come opinionista a “Mai dire Talk” insieme a Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti. Nel 2019 è concorrente de “L’Isola dei Famosi”. Vediamo ora come sta trascorrendo la sua quarantena cautelativa a casa e l’outfit con cui si è mostrata ai fan ieri.

Marina La Rosa in pigiama paralizza il web, solo lei può tanto

Negli ultimi anni è cambiata molto la sua vita, nel 2018 il matrimonio con Giudo Bellitti che ha portato alla nascita di Andrea e Gabriele. Conduce le sue giornate lontana dai riflettori e concede sprazzi limitati della sua vita privata dove appare solo per regalare perle di saggezza estrapolate dal suo vissuto e la sua personale visione delle cose.

Ieri mentre fumava una sigaretta indossando un magnifico pigiama da casa bianco perla del brand Anonyme Designers ha svelato cosa sta facendo in questi giorni di calma apparente.

“Un po’ superficiale forse, metodi e rimedi opinabili ma la curiosità di spiare nelle vite degli altri è un piatto che supera di certo la più buona delle parmigiane (e cioè quella che faccio io)…vabbè se non avete ancora visto la serie ‘Nine Perfect Strangers’ dovete farlo. Oggi. Adesso. Subito. Perché il bello di ogni cosa che finisce è sapere che corrisponde ad un nuovo inizio”.

“Fi*a pazzesca ❤️”, “Amo le vene sulle sue mani 😍”, “Seducente 😎❤️🔥”, “Si nu’ spettacolo🔥”, “Che donna meravigliosa😍”, “Intanto spio un po’ nella tua…🔥”, le hanno scritto i suoi follower tra i commenti.

Altri invece le hanno fatto notare un particolare un particolare relativamente le sue abitudini: “Bellissimi i capelli 😍 meno la sigaretta 🥺”, “Ma hai ricominciato a fumare?”, “Bastaaaaa fumare, fa male alla tua bellezza”. Chissà se Marina accetterà il consiglio.