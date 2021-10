Meteo, che tempo farà nella giornata odierna? L’Italia sotto la morsa del mal tempo, vediamo tutto nel dettaglio.

Nella giornata odierna è previsto un annuvolamento quasi in tutta la Penisola, l’Italia sta per essere invasa da una nuova perturbazione che sfocerà in temporali sparsi per tutte le regioni. Il tempo peggiorerà un pò ovunque in giornata.

L’instabilità provocherà un brusco calo delle temperature, il mal tempo si intensificherà anche nella giornata di lunedì mattina e si protrarrà per buona parte della settimana. I rovesci si avranno soprattutto nel Nord-Ovest ed in Toscana. Durante il corso della giornata verso l’Umbria ed infine la Sardegna.

La situazione meteo in tempo reale su tutta la Penisola

Sarà una domenica all’insegna del mal tempo, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico in cinque regioni a rischio forti temporali e grandinate, nella morsa del mal tempo troviamo la Calabria, la Campania, il Lazio, il Piemonte e la Sicilia.

Le piogge si estenderanno in tutte le regioni in maniera variabile, è consigliabile prestare la massima attenzione non solo per le forti piogge ma anche per le raffiche di vento. Il tempo sarà stabile solo sulla Sardegna, la Puglia e le coste adriatiche.

Il maltempo durerà tutta la settimana e forse nel prossimo fine settimana avremmo un cielo sereno su gran parte della Penisola.

