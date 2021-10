“Mi deconcentri” Miriam Leone, a bordo piscina ti fa svenire – FOTO

La favolosa vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha condiviso un post, composto da cinque scatti: che meraviglia!

La splendida conduttrice televisiva italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di un post semplicemente divino, composto da cinque immagini.

Miriam viene immortalata seduta a bordo piscina, con indosso soltanto un bikini grigio, che presenta un pezzo superiore a triangolo ed uno slip a vita alta: il costumino le sta un incanto!

La fantastica attrice ha i capelli sciolti, gli occhiali da sole sul viso ed un corpo da favola: impossibile riuscire a staccare lo sguardo dalla foto!

La descrizione del post inizia così: “Rigenerarsi durante gli impegni“.

Siete sicuri di voler vedere la foto da infarto che ormai è sulla bocca tutti? Reggetevi forte, che comincia lo spettacolo…

Miriam Leone, la FOTO da diva: seduta a bordo piscina sembra quasi un miraggio… troppo bella per essere vera!

View this post on Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Tra i vari commenti lasciati dagli utenti, spicca quello di un simpatico fan, che ironicamente le scrive: “Ascolta Miriam, io ho cinquanta anni ed un sacco di ‘menate’ di cui occuparmi: moglie, figli e altre mille rotture di pa**e. Non posso assolutamente perdere la concentrazione e tu… mi deconcentri!”.

Le immagini sono state scattate piuttosto in lontananza e questo ha fatto scatenare gli zoom dei followers: la magnifica ex modella italiana ha causato non pochi infarti!

Anche un noto personaggio del mondo della musica e dello spettacolo le ha commentato il post: si tratta della talentuosa cantautrice, musicista, disc jockey e produttrice discografica Paola Iezzi, che le ha inviato l’emoticon di un cuoricino rosso.

Le foto hanno riscosso un gran successo, ottenendo più di 66.000 mi piace, in pochissimo tempo: è stato battuto ogni record!