E’ un’apparizione radiosa e senza limiti quella di Dayane Mello: nella notte scorsa la showgirl ha nuovamente rapito l’attenzione dei suoi telespettatori.

La nota modella di origini brasiliane, è conosciuta dal pubblico italiano per aver partecipato all’avventura di “Pechino Express” e in seguito a quella de “Il Grande Fratello” nel corso della sua penultima edizione.

Attuale concorrente nella sua terra d’origine del reality di “A Fazenda“, la bellissima Dayane Mello, dopo essersi imbattuta in situazioni a dir poco spiacevoli evidenziate dalla diretta televisiva in queste ultime settimane, sembra essere tornata sulla strada giusta, sorprendendo stanotte i suoi fan sul web con un filmato in cui la trentaduenne nativa di Joinville sembra non avere più limiti.

Dayane Mello, non ha freni: la performance è d’irresistibile sensualità

