Le pagelle e il tabellino di Roma-Empoli, gara utile per la settima giornata di campionato, appena terminata.

In scena all’Olimpico, alle 18:00, il match tra Roma e Empoli. I giallorossi reduci della sconfitta al derby cercano i tre punti per rimanere, almeno per il momento, saldi in zona Champions. L’Empoli, invece, non vuole perdere per mantenere la scia positiva delle ultime due partite.

Inizio arrembante per la Roma ma che sblocca il risultato solamente al 42′ grazie al gol del capitano Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo, che può festeggiare così sotto la curva Sud. Da una progressione centrale di Mkhitaryan, si fa trovare libero al limite, smarcato dal movimento di Abraham e condanna Vicario.

Raddoppio giallorosso all’avvio della ripresa grazie alla rete di Mkhitaryan: Abraham recupera palla dopo un errato disimpegno dell’Empoli, punta la porta e sferra un destro potente che impatta sulla traversa. Sulla respinta l’armeno ribatte in rete e firma il definitivo 2-0.

I giallorossi si portano così a 15 punti in classifica, prima della sosta, in attesa del big match contro la Juventus, mantenendosi nelle zone alte della Serie A. L’Empoli, invece, interrompe la sua scia positiva e rimane fermo a 9 punti.

Roma-Empoli: le pagelle e il tabellino

ROMA – EMPOLI 2 – 0

Marcatori: 42′ Pellegrini (R), 48′ Mkhitaryan (R)

Roma: Rui Patricio 6, Karsdorp 6.5, Mancini 6, Smalling 6.5 (89′ Ibanez sv), Vina 6 (83′ Calafiori sv), Veretout 6.5, Darboe 6 (63′ Cristante 6), Zaniolo 6.5 (83′ El Shaarawey sv), Pellegrini 7, Mkhitaryan 7.5 (89′ Zalewski sv), Abraham 7. A disposizione: Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Villar, Diawara, Shomurodov, Mayoral, Perez. Allenatore: Mourinho.

Empoli: Vicario 6, Stojanovic 6, Romagnoli 5.5, Viti 5, Marchizza 5.5, Henderson 5 (69′ Stulac 6), Ricci 6, Bandinelli 5.5 (46′ Haas 5.5), Zurkowski 6 (46′ Bajrami 6), Di Francesco 6 (69′ Cutrone 5.5), Pinamonti 6 (28′ Mancuso 5.5). A disposizione: Ujkani, Luperto, Parisi, Tonelli, Fiamozzi, Asllani, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Recupero: 1′ e 3′

Ammoniti: Ricci, Haas, Mancini, Zaniolo

Nella prossima gara, dopo la sosta, la Roma sfiderà la Juventus, all’Allianz Stadium, nel posticipo di domenica 17 ottobre alle ore 20:45. L’Empoli, invece, incontrerà l’Atalanta, in casa, alle ore 15:00.