“Evviva le amiche donne che fanno squadra”. Simona Ventura e Paola Perego, debutta la “strana coppia”. Tutto pronto per il loro show – FOTO

Simona Ventura e Paola Perego finalmente debuttano con “Citofonare Rai 2”. La domenica è il giorno dedicato alle signore della televisione: pubblico in fervente attesa

Se ultimamente vi è capitato di accendere la televisione e incappare nei volti sorridenti di Simona Ventura e Paola Perego non è stato di certo un caso. Le due veterane del piccolo schermo sono state coinvolte in una frizzante promozione del loro programma “Citofonare Rai 2” che andrà in onda dal 3 Ottobre alle ore 11.15.

Due autentiche professioniste, grandi conoscitrici dei meccanismi dello spettacolo nostrano, hanno partecipato prima al salotto pomeridiano di Bianca Guaccero, “Detto Fatto”, successivamente al celebre gioco delle identità nascoste “I soliti ignoti”, condotto da Amadeus. Hanno portato avanti una prova ineccepibile riuscendo a mettere in saccoccia 200mila euro da destinare in beneficenza.

Simona Ventura e Paola Perego: tutto pronto per il loro debutto

Il pubblico italiano non vede l’ora di assistere al debutto televisivo della “strana coppia” formata da Simona Ventura e Paola Perego. Tutto pronto per il loro programma della domenica mattina “Citofonare Rai 2”. “Evviva le amiche donne che fanno squadra” – scrive una fan entusiasta tra i commenti della pagina ufficiale Instagram della Ventura.

L’idea del format è quella di realizzare una sorta di “condominio” in cui gli ospiti sono sempre i benvenuti. Tante rubriche in scaletta, vip che faranno visita alle due conduttrici con interviste interessanti, momenti di cultura e informazione sui luoghi più belli d’Italia e le curiosità insieme alla sapiente voce di Massimo Cannoletta, campione de “L’Eredità”, arruolato ormai come divulgatore televisivo.

Grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Cloris Brosca, la mitica zingara divenuta famosa grazie alla trasmissione degli anni ’90 “Luna Park”.

Ci sarà anche un momento nostalgico e un omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà grazie allo storico gioco telefonico dei fagioli.

Prima di “Citofonare Rai 2” Paola Perego aveva concluso la conduzione de “Il filo rosso”, programma andato in onda nella fascia prepomeridiana. Simona Ventura, invece, usciva dallo sfortunato “Game of Games – Gioco Loco”, un game show basato sulla collaborazione di concorrenti “comuni” e personaggi vip che non ha ottenuto i risultati di share sperati.