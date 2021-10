Stefano De Martino: oggi è il giorno tanto atteso. Il traguardo del famoso showman

Stefano De Martino e un grande calciatore. Due uomini celebri, nati entrambi nella giornata odierna: miti di oggi che ricoprono di diritto un posto nella cultura e nello sport

Nato a Torre Annunziata il 3 Ottobre 1989, Stefano De Martino compie oggi 32 anni. Ha sentito ardere dentro di sè il sacro fuoco della danza fin dalla tenera età di 10 anni. Nel 2007 si è aggiudicato una borsa di studio che lo ha condotto a New York presso il Broadway dance Center, conferendogli l’opportunità di venire a contatto con le più grandi personalità della danza moderna e contemporanea degli Stati Uniti.

É diventato famoso in Italia grazie alla sua partecipazione alla nona edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5 dove, purtroppo, viene eliminato in semifinale, classificandosi però in prima posizione tra i ballerini. É tornato a far parte successivamente del cast della trasmissione che gli ha conferito tanta notorietà sia nelle vesti di coach e insegnante, sia nelle vesti di giurato insieme al cantante Stash e al principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Ha ampliato il suo curriculum partecipando a diverse trasmissioni televisive anche in qualità di inviato della 13^ edizione de “L’Isola dei famosi” e come presentatore di “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”. Spesso è stato sotto i riflettori per via della sue relazioni sentimentali: prima con la cantante Emma Marrone, poi con la showgirl argentina Belen Rodriguez, sua moglie dal 2013 e dalla quale si è separato nel 2020, madre del suo unico figlio, Santiago.

Stefano De Martino: chi festeggia il compleanno nello stesso giorno? É un famoso calciatore

