Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Mentre Niko è sempre più vicino alla verità, Alberto e Clara festeggiano il battesimo del piccolo Federico

Primo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Le cose per Fabrizio al Pastificio continuano a mettersi male per Fabrizio e questo ha creato una forte crisi nel suo matrimonio con Marina. I due erano stati bene insieme a Londra, hanno vissuto un bel periodo di spensieratezza, ma da quando sono tornati a Napoli è andato tutto a rotoli. Marina ha avuto pazienza con suo marito ma adesso non è più disposta ad accettare la crisi che, il lavoro di Fabrizio, ha portato nel loro matrimonio.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

È arrivato il giorno del battesimo di Federico. Il piccolo di Palazzo Palladini è pronto a questo primo importante traguardo della sua vita e così lo sono anche i suoi genitori. Alberto e Clara si sono lasciati poco dopo la nascita del piccolo, da allora hanno deciso di crescerlo separatamente e non hanno mai avuto un vero e proprio confronto. Lei non ha voluto sentire ragioni: Alberto l’ha tradita e non l’ha mai trattata come meritava. Adesso che si ritrovano insieme a vivere questa forte emozione, però, potrebbe essere il momento per i due genitori di prendersi da parte e parlare una volta e per tutte. La loro storia avrà finalmente un epilogo: bisogna solo capire che tipo di epilogo sarà.

Niko è sempre più vicino alla verità: è stato l’ex fidanzato di Susanna, Pasquale, ad aggredirla quella notte? Forse stiamo finalmente per scoprire quello che è successo.