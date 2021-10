“Ci imparentiamo per la bici?”, Valentina Vignali tuta attillata, il posteriore over size copre tutto: panorama mozzafiato – FOTO

La cestista e modella, Valentina Vignali mostra un posteriore memorabile durante una gita in montagna con la sua bici.

Dopo aver ritrovato il sorriso a 360 gradi, la modella e sportiva, Valentina Vignali ha ripreso a vivere la sua vita in tutta serenità. Le ultime sulla vita personale della cestista dell'”Azzurra Basket” non hanno avuto di certo riscontri positivi.

Tutta “colpa” del suo fido di famiglia “Muffin”, scappato via di casa, senza far più ritorno. I padroni di casa avevano tentato invano di lanciare messaggi d’aiuto in giro per la città, finchè alcuni passanti dopo aver curato le sue sofferenze per averlo rintracciato allo stremo delle forze lo hanno riconsegnato alla sua padrona.

Son bastati pochissimi attimi per ritrovare il sorriso e scacciare via i fantasmi di un presunto calo di depressione.

Valentina ora è tornata a vivere nella sua più completa libertà e per questo fine weekend ha deciso di spendere il proprio tempo libero, facendo trakking in bici tra le favolose “Dolomiti” del Trentino Alto Adige

La cestista senza freni in altitudine: fan col fiato sospeso

