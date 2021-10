Valentina Vignali, solo il perizoma a incorniciare il “lato B”. Instagram si impalla – FOTO

Valentina Vignali sconvolge il pubblico del web con uno scatto a luci rosse: soltanto il perizoma incornicia il suo favoloso “lato B”. Uno schianto!

Il weekend che Valentina Vignali sta trascorrendo sulle Dolomiti sta proseguendo non senza qualche intoppo. Tramite le Instagram stories, la cestista ha raccontato ai followers un episodio davvero drammatico. “Mentre stavamo facendo un’escursione con le bici a più di 2.000 metri, Elena è caduta dalla mountain bike” – ha spiegato la Vignali, apparendo estremamente preoccupata – “Le hanno dato 12 punti“.

Quest’oggi, come si evince dall’ultimo post di Instagram, Valentina si è concessa una rilassante mattinata in Spa, in cui gli scatti bollenti non sono di certo mancati. Il perizoma sfoggiato dalla modella ha davvero mandato in tilt i social…

Valentina Vignali, solo il perizoma a incorniciare il “lato B”. Da vedere – FOTO

