Wanda Nara strepitosa sui social network: la nativa di Buenos Aires ha postato uno scatto in bianco e nero che ha già fatto il giro del web.

La showgirl Wanda Nara continua ad infiammare il mondo dei social network con la sua bellezza intrigante e con il suo fisico straordinario. Mentre il marito Mauro Icardi sta lavorando sodo perché cerca di farsi spazio nella formazione parigina, lei non deve sforzarsi per ottenere numeri stupefacenti su Instagram: ogni singolo contenuto ottiene sempre un ottimo riscontro.

Wanda, anche in queste prime battute del mese di ottobre, sta incantando il web con scatti meravigliosi. Questo pomeriggio la nativa di Buenos Aires ha postato un’immagine in bianco e nero stupenda: come al solito il suo corpo solo in parte coperto e fa sognare la platea.

Wanda Nara in bianco e nero: micro top e gambe scoperte, che visione!

View this post on Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La perla del lago” Fatima Trotta, il sorriso napoletano che incanta le Alpi – FOTO

Nonostante il clima più freddo in Francia (a Parigi non si superano i 15 gradi), Wanda continua ad apparire scoperta sui social network. Questo pomeriggio, la 34enne ha piazzato in rete una foto in cui indossa un micro top davvero striminzito e slip. Le sue gambe sono totalmente scoperte e sono proprio in primissimo piano.

L’effetto bianco e nero rende ancora più bella la fotografia. Lo scatto ha già raccolto 17mila likes e più di 100 commenti. I followers sono innamoratissimi della wags e amano interagire con i suoi post. La popolarità dell’argentina è indiscutibile: spesso i suoi post rappresentano proprio delle sponsorizzazioni ai costumi o outfit che indossa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Siete identiche” Laura Pausini è irresistibile in mezzo agli animali selvatici – VIDEO