Andrea Delogu a letto strega tutti: il contrasto tra nudo e non stuzzica le fantasie dei follower e gli occhi non si staccano

Volta definitivamente pagina in amore Andrea Delogu. Il matrimonio con Francesco Montanari, al quale era legata dal 2016, fa parte ormai del passato e adesso si cambia. La conduttrice ha ritrovato il sorriso accanto ad un modello.

Lui è Luigi Bruno ed è bellissimo. Andrea è stata pizzicata questa volta in un bacio appassionatissimo. Messe a parte le insinuazioni di una possibile storia con Stefano De Martino, smentite da entrambi, questa volta il settimanale “Diva e Donna” ha fatto il grande colpo. Li ha paparazzati proprio in un momento di passione. I due per il momento restano il silenzio e non dicono nulla. Le foto però parlano chiaro: è scoppiato l’amore.

Andrea Delogu seduce tutti così: la FOTO

Serve poco ad Andrea Delogu per stupire tutti. La brava conduttrice possiede una grazia ed un’eleganza che oggi è quasi rara, senza nascondere però quel pizzico di sex appeal che rende ogni sua cosa uno spettacolo.

Anche un selfie allo specchio sul letto può diventarlo. È quello che è successo ieri pomeriggio su Instagram. La rossa della televisione italiana ha regalo ai suoi fan una foto del suo pomeriggio di relax dopo alcune condivisioni di lavoro.

Andrea sul letto indossa un solo capo: una felpa beige di Spongebob, il simpatico cartone animato a forma di spugna gialla che ha fatto impazzire i bambini di tutto il mondo. Cappuccio in testa con i capelli rossi che cadono dal lato, sguardo un po’ furbetto e sotto nulla.

La conduttrice incrocia le gambe sul letto ed in un attimo i suoi follower non ci capiscono più niente. Spettacolo imperdibile il suo che in pochissimo tempo richiama su di sé tutti gli occhi social.

Le sue gambe belle e longilinee fanno sognare, il nudo della parte inferiore abbinato alla felpa della superiore crea un contrasto che stuzzica le fantasie ed i follower sognano ad occhi aperti.