La cantante nelle sue Instagram stories ha ringraziato i fan per il supporto che le hanno dato per l’avvio della prima puntata del suo nuovo programma.

Finalmente l’attesa è finita per Anna Tatangelo. Se prestissimo la vedremo accanto a Michelle Hunziker come giurata in “All Togheter Now”, il suo pubblico ha però avuto anche un assaggio della sua immensa bravura come conduttrice appena due giorni fa con uno show decisamente inedito.

Sabato 2 ottobre infatti su Canale 5 è andato in onda il programma prodotto da Pesci Combattenti “Scena da un matrimonio” che ha visto la showgirl al debutto come conduttrice. Ma vediamo tutti i dettagli.

Anna Tatangelo ringrazia i fan, “sempre con me”

Solo ieri aveva scritto su Instagram che “Sono in disparte a raccontare in punta di piedi le storie dei protagonisti. (…) Sento la responsabilità di raccontare il Paese con i problemi che fanno parte della realtà, ma anche nella sua esigenza di continuare comunque a sognare” aveva rivelato Anna.

Nel programma abbiamo visto la cantante seguire gli ultimi momenti che si svolgono la sera prima delle nozze, quando i neo sposi restano separati e ne raccoglie pensieri, aspettative e paure. Una gioia per lei che non ha potuto non ringraziare i fan per le parole che hanno speso per lei con messaggi davvero accorati.

“Ho appena finito il concerto qui in Sicilia ma non potevo non ringraziarvi per il vostro affetto ed i messaggi che ho letto nelle ultime 48 ore. È stata una piccola grande soddisfazione e sapere che vi è piaciuto e vi ha fatto commuovere è per me una gioia immensa. Grazie infinte! Con questa bella soddisfazione personale vi auguro una buonanotte”.

Anna ha però anche ricordato che “Scene da un matrimonio” si svolge tutti i sabati alle 14 per altre 7 settimane sempre su Canale 5. L’appuntamento quindi è fissato alla prossima settimana con nuove attesissimi colpi di scena.