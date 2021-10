Un giocatore di rugby di 28 anni è deceduto sabato in Argentina in seguito ad uno scontro di gioco nel corso di una partita di seconda divisione.

Lutto nel mondo del rugby che piange la scomparsa del giocatore Lucas Pierazzoli, deceduto a soli 28 anni durante un incontro. Il pilone dell’Hurling Club, club argentino che milita in seconda divisione, è finito a terra dopo una mischia. Immediatamente soccorso, il 28enne è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo ogni sforzo dei medici è risultato essere vano. Dopo la morte di Pierazzoli, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia, apparsi anche sui social.

Argentina, tragedia durante una partita di rugby: giocatore muore dopo uno scontro di gioco

Tragedia durante una partita di rugby in Argentina. Nel pomeriggio di sabato 2 ottobre, il giocatore dell’Hurling Club Lucas Pierazzoli, di soli 28 anni, è morto nel corso della sfida contro il Sitas, valida per la nona giornata di Primera B, seconda divisione argentina.

Il pilone, stando a quanto riportano i media locali e la redazione de La Stampa, nel corso di una mischia è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco ed è finito a terra privo di sensi. Immediato l’intervento dello staff medico delle due società e dei soccorsi. I sanitari hanno provato a rianimare Pierazzoli e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Posadas. Qui purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e ne hanno constatato la morte cerebrale, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nello scontro.

La morte del giocatore 28enne ha gettato nello sconforto l’intero mondo del rugby. Innumerevoli i messaggi di cordoglio ed in ricordo di Pierazzoli.

La Unión Argentina de Rugby despide con profundo dolor a Lucas Pierazzoli, jugador de primera división del club Hurling. Nuestra institución acompaña a los familiares, amigos y seres queridos en este triste momento. — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) October 4, 2021

A questi si è aggiunto quello della Federazione argentina di Rugby che su Twitter ha scritto: “Diciamo addio con profondo dolore a Lucas Pierazzoli, giocatore di prima divisione dell’Hurling. La nostra istituzione accompagna la famiglia, gli amici e le persone care in questo triste momento“.