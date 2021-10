Barbara D’Urso lascia senza fiato: per lei è sempre primavera: top e lato A davvero incontenibile. Il web si divide

Una nuova domenica senza andare in onda per Barbara D’Urso. Lei che era la regina degli ascolti Mediaset è passata in secondo piano ormai e l’azienda di Pier Silvio Berlusconi si è affidata ad altri cavalli che potrebbero essere di certo più vincenti di lei.

Primo tra tutti la sua compagna, Silvia Toffanin che con il suo “Verissimo” raddoppia alla domenica tenendo attaccati alla tv i telespettatori con le sue interviste sempre molto emozionanti. E Barbarella come si consola? Ce lo mostra su Instagram.

Barbara D’Urso bombastica, lato A incontenibile. Le FOTO

