“Beautiful”, ormai è ufficiale: cambia tutto

Beautiful, dopo settimane di incertezze arriva la conferma ufficiale. Ecco cosa cambia nella programmazione della soap opera.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Quinn sfruttare Bill come burattino per raggiungere i suoi obiettivi. La Fuller è convinta che solo lo Spencer possa mettersi tra Ridge e Brooke, il cui rapporto è in rotta di collisione ormai da tempo. L’editore è furioso per il modo in cui la moglie di Eric lo sta manipolando, ma al contempo non può far altro che assecondare i suoi giochetti. Anche lui desidera che la Logan rompa definitivamente con il Forrester, così da poter avere una chance con lei. Allo stesso tempo, però, Bill teme la separazione da Katie. La più piccola delle Logan non è solo la madre di suo figlio, ma anche la prima persona che lo ha fatto credere nell’amore.

La situazione si fa sempre più complicata a casa Forrester. Per scoprire come andrà a finire, tuttavia, dovremo aspettare più del dovuto. Ecco perché.

Leggi anche -> Meteo: le previsioni per domenica 3 ottobre 2021

Beautiful, cambio di programmazione: eliminata la puntata della domenica

Leggi anche -> Russia, erede Romanov sull’altare con l’italiana Bettarini

Sembra proprio che Mediaset abbia deciso di mettere mano al suo palinsesto. Dopo due settimane di incertezza arriva la conferma ufficiale: la puntata domenicale di Beautiful (così come quella di Una vita) non andrà più in onda. La soap opera americana allieterà il pranzo dei suoi spettatori solamente dal lunedì al sabato. Non è ancora chiaro se il cambiamento comporterà un allungamento della puntata del sabato, notoriamente più breve delle altre, ma è probabile che ciò avvenga. I continui tagli alle puntate hanno infatti allungato il divario (già notevole) tra le programmazione italiana e quella americana.

View this post on Instagram Un post condiviso da @bold_and_beautiful_italia

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda lunedì 4 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.