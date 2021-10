A sorpresa, l’ex fidanzato più famoso di Belen Rodriguez non è affatto Fabrizio Corona: il nome che non ti aspetti

La carriera di Belen Rodriguez è sempre stata oggetto di critiche tanto quanto la sua vita privata. La showgirl argentina, nota per le relazioni intrattenute con i volti più celebri dello spettacolo, è attualmente felice accanto ad Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marie.

Nel passato della modella, tuttavia, gli ex fidanzati certamente non scarseggiano. Da Fabrizio Corona a Stefano De Martino, la Rodriguez ha davvero fatto perdere la testa a molti. Solamente pochi di voi ricorderanno la prima relazione che Belen intrattenne poco dopo l’arrivo in Italia: lui era un famosissimo calciatore del Milan.

Belen Rodriguez, l’ex più famoso non è Corona: il nome inaspettato

Per molti anni, Belen Rodriguez si è guadagnata le copertine di tutti i giornali a causa della propria vita sentimentale. Legata a Fabrizio Corona, prima, e a Stefano De Martino, poi, la modella ha da sempre attirato le attenzioni dei principali siti di gossip. Anche la parentesi con Andrea Iannone, durata circa due anni, non era stata esente da critiche e da malelingue. Tuttavia, il primo fidanzato famoso della Rodriguez non fu affatto Fabrizio Corona, a differenza di ciò che molti pensano.

Quando la modella arrivò in Italia, nel 2004, aveva a malapena vent’anni. In Sardegna, Belen conobbe l’allora attaccante del Milan Marco Borriello, e tra i due scoppiò immediatamente la passione. Un rapporto che, fra alti e bassi, terminò ben quattro anni dopo, a causa del momento difficile che il calciatore stava vivendo dal punto di vista professionale. Una storia che, solo in seguito, Borriello non mancò di definire “superficiale“. Eppure, la liaison tra la bellissima argentina ed il sex symbol del calcio fece invidia a molti.

Attualmente, Belen è felicissima da oltre un anno accanto al compagno Antonino Spinalbese, più giovane di lei di circa dieci anni. Con lui, la passione e la sintonia non sembrano destinate a spegnersi, con grande gioia da parte del pubblico che la segue.