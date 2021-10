La giovane postina di “C’è posta per te” in giro per Roma si è concessa un look sbarazzino davvero elettrizzante per il suo fisico.

Non si ferma mai la 27enne Chiara Carcano che nelle ultime settimane sta correndo tra Milano, Roma, Firenze e Verona per vari impegni lavorativi che la vogliono coinvolta in diversi fronti.

Forse il più grande è l’inizio delle riprese delle nuovissime puntate di “C’è posta per te” che la vedranno nei panni della storica postina con l’arduo compito della consegna delle buste ai protagonisti delle serate dedicate.

Nel suo peregrinare in giro per la Penisola sempre con la sua fida cagnolina Nairobi, Chiara ieri sera ha trovato anche il tempo per stare con le sue amiche a Roma per una serata davvero divertente tra ristoranti e spese pazze.

Chiara Carcano brilla con un mini abito fluo, che sogno mistico

