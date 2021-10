“Vorrei essere quella scatola per starti così vicino”, Chiara Francini un lato A che ti manda in paradiso, fantastica – FOTO

Chiara Francini, scrittrice e attrice a tutto tondo ha dato quell’energia e la carica giusta per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

La celebre artista, Chiara Francini, nativa di Campi di Bisenzio in Toscana, provincia di Firenze ha fatto la giusta impressione ai fan di Instagram.

Proprio a Firenze, Chiara costruisce le basi solide per un futuro a cinque stelle, condito dal titolo di Laurea in Lettere con votazione, 110 e lode. Dal teatro al cinema, passando all’amore per la lettura e la scrittura, insomma una showgirl tutto fare sempre pronta a sorprendere tutti da un giorno all’altro.

Non a caso i fan apprezzano senz’altro il suo carisma, la voglia “matta e disperata” di mettersi in gioco e trarre vantaggio dalle esperienze.

Come se non bastasse, l’arma vincente, di seduzione di una delle influencer attualmente più seguite è la sua straordinaria bellezza, condita da un sorriso incantevole che mette quasi sempre di buon umore

GUARDA QUI>>> “Meravigliosa bambina” Justine Mattera scollatura osé e tacchi alti: la bicicletta può solo accompagnare – FOTO

La scrittrice fa tornare il sole sul volto dei fan: i dettagli di un davanti strepitoso

PER VEDERE LA FOTO DI CHIARA FRANCINI, VAI SU SUCCESSIVO