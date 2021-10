Diletta Leotta e Can Yaman: si sono lasciati per questo motivo, la notizia sconvolgente

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato dettagli inaspettati sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman: è stato tutto finto.

La storia d’amore nata l’anno scorso tra Diletta Leotta e il bellissimo attore turco Can Yaman ha fatto sospirare il pubblico italiano per tutta l’estate, ma i fans della coppia non hanno mai ricevuto il lieto fine che si aspettavano. Dopo dichiarazioni d’amore, vacanze insieme e addirittura un anello di fidanzamento e un presunto matrimonio in programma, Diletta e Can si sono lasciati in fretta e furia quest’estate. Il motivo resta ancora oggi avvolto nel mistero. È evidente, però, che Diletta abbia sofferto parecchio per la rottura, mentre Yaman sembra essere riuscito ad andare avanti senza troppi rimpianti. Le cose però potrebbero essere andate in modo molto diverso da ciò che è stato raccontato agli spettatori di questo grande amore: ecco cosa abbiamo scoperto!

Potrebbe interessarti leggere anche —> Emma Marrone e Stefano De Martino, il vero motivo della rottura: non ci crede nessuno

Diletta Leotta e Can Yaman, non è mai stato vero amore

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Mai viste due boe in piscina”, Diletta Leotta devastante: la FOTO parla da sola

Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio che ha lasciato i fans di Diletta Leotta e Can Yaman senza parole. Secondo l’esperto, infatti, tra i due vip non ci sarebbe mai stato niente di vero: Can e Diletta si sarebbero messi d’accordo per fingere una storia d’amore che avrebbe portato fama ad entrambi, senza però essere davvero innamorati l’uno dell’altra. Secondo noi, però, Rosica si è poi smentito da solo: nella stessa intervista infatti ha raccontato anche alcuni dei pettegolezzi di alcune colf che lavorano negli hotel dove Diletta e Can alloggiavano. Le donne hanno raccontato di aver “capito” che i due avessero effettivamente rapporti intimi durante le notti passate in hotel. Come abbiano fatto a capirlo resta una domanda a cui nessuno di noi vuole dare una risposta.

La fine della relazione tra la Leotta e Yaman non sarebbe stata altro che la fine di un contratto di lavoro, avvenuta però prima del tempo. Secondo Alessandro Rosica Diletta avrebbe deciso di chiudere l’affare prima dell’effettivo termine del contratto per via dell’atteggiamento di Can Yaman, che in Italia si sarebbe dato alla pazza gioia senza preoccuparsi né di Diletta né di nessun altro.

Per il momento nessuno dei due diretti interessati è intervenuto a proposito della questione sollevata da Rosica, per cui non c’è modo di sapere se la loro relazione sia stata davvero solo una finzione o no. Continueremo a tenervi aggiornate!