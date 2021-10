Elenoire Casalegno ha appena pubblicato uno scatto curioso che ha fatto impazzire il web, ecco di cosa stiamo parlando

Conduttrice, attrice ed ex modella, Elenoire Casalegno è molto conosciuta dal pubblico italiano per aver partecipato a numerosi programmi televisivi e in particolare per aver avuto una relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Oggi è una donna meravigliosa, molto attiva sui social dove vanta più di ottocentomila follower che la seguono e sostengono in ogni occasione.

Elenoire Casalegno, sguardo da urlo – FOTO

Sempre sul pezzo, Elenoire Casalegno sfoggia su Instagram i suoi scatti migliori. Alcuni però incuriosiscono il web che continua con passione a seguirla e far diventare ogni sua foto virale.

Senza trucco, senza filtri, naturale e semplice come sempre. La conduttrice di “Vite da copertina” si mostra così com’è, non ha bisogno di nulla. L’ultimo post, però, è diverso dal solito. Si tratta di uno scatto in bagno, precisamente un selfie, dove la Casalegno sfoggia un primo piano unico.

Il rimmel le cola lungo il viso, i capelli sono bagnati e le sue labbra umide. L’accappatoio le copre solo una parte e il resto è scoperto e senza veli. Le sue cosce sono in bella vista e ed anche la sua spalla con il tatuaggio. Per non parlare del suo lato A.

“Joker” Scrive sotto al post che ha già fatto il giro del web. Ha conquistato più di sedicimila like e una miriade di commenti come “La più bella sei tu” e poi ancora “Sì ma noi vogliamo rivederti in tv” e qualcun altro aggiunge: “Che bella foto molto particolare complimenti”.

Chissà se il desiderio dei fan possa realizzarsi? Sono in tanti a chiedersi quando Elenoire Casalegno possa fare rientro in televisione, sia come conduttrice che come ospite per trasmissioni. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, la sua vita è ormai social.