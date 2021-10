Eleonora Daniele si ferma: la decisione della Rai che gela i fan

Eleonora Daniele non va in onda: la conduttrice fermata dall’azienda. C’è un motivo preciso: ecco qual è

Non ci sarà oggi, come sempre su Rai 1 poco prima delle 10, Eleonora Daniele con il suo “Storie Italiane”. Una notizia che i fan hanno appreso da pochissimo e che li ha lasciati senza parole. Un “abbondono” improvviso che ha gelato tutti coloro che seguono con passione e attenzione le storie raccontate dalla brava conduttrice.

Ma come mai questa decisione da parte della Rai? È la domanda che si fanno tutti. Oggi l’ex gieffina che lavora da tempo nella televisione di stato, potrà rimanere a casa con la piccola Carlotta, la figlia di poco più di un anno. Per lei il week-end si allunga. Scopriamo il motivo.

Eleonora Daniele e lo stop, il motivo

Si ferma oggi Eleonora Daniele con il suo “Storie Italiane”. La conduttrice questa mattina non sarà in onda per via di un cambio di palinsesto. Oggi è una ricorrenza importante: la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Ecco che la Rai ha deciso di sospendere, solo per questa mattina, la consueta diretta per trasmettere la Santa Messa che Papa Francesco celebrerà nella Basilica Superiore di Assisi.

A coadiuvare il tutto ci sarà Lorena Bianchetti che con il suo programma, “A Sua Immagine”, andrà in onda proprio nella fascia oraria che solitamente è nelle mani della Daniele. La Bianchetti, darà poi la linea a Antonella Clerici con il suo “È sempre mezzogiorno” che, in una giornata particolare come quella di oggi, inizierà con circa 20 minuti di ritardo.

L’appuntamento, dunque, dopo “Uno Mattina” è con Lorena Bianchetti alle 9.55. Appena inizierà la Santa Messa ad Assisi la giornalista cederà la linea per poi riprenderla intorno alle 11.30. Dopo la diretta dalla cittadina umbra si andrà avanti per circa 50 minuti con i commenti e le considerazioni degli ospiti in studio.

L’appuntamento con “Storie Italiane” ed Eleonora Daniele è dunque per domani, alla solita ora, pochi minuti prima delle 10. Per i telespettatori lo stop con l’amato programma è breve e soprattutto per una giusta causa.