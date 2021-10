Il rapporto tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici non fu sempre dei migliori: anni fa, la bellissima ex naufraga si era duramente sfogata nei confronti della collega. I motivi

Ad oggi, i rapporti tra Elisa Isoardi ed Antonella Clerici sembrano più che sereni. L’ex naufraga, che mesi fa è stata ospite in collegamento a “È sempre mezzogiorno!“, aveva risposto con affabilità alle domande della conduttrice, che aveva chiesto alla Isoardi dei suoi futuri progetti lavorativi e della situazione sentimentale.

Tuttavia, in passato, vi furono motivi di astio tra le due presentatrici, legati al programma di Rai 1 “La prova del cuoco“. La Isoardi, scelta per sostituire la Clerici nel periodo della maternità, aveva lasciato a malincuore la trasmissione, non mancando di togliersi qualche sassolino dalla scarpa proprio nei confronti di Antonella.

NON PERDERTI ANCHE —> Stefano De Martino compie gli anni: la sorpresa dalla sua ex Emma Marrone

Elisa Isoardi, il motivo per cui litigò con la Clerici: “Sono stata malissimo”

NON PERDERTI ANCHE —> Filippa Lagerback senza maglietta, indosso solo il reggiseno in pizzo

Correva l’anno 2008 quando i telespettatori assistettero ad una vera e propria rivoluzione su Rai 1. Antonella Clerici abbandonava “La prova del cuoco” per portare a termine la gravidanza, lasciando il programma nelle mani di una giovanissima Elisa Isoardi. Un’esperienza che funse da trampolino di lancio per l’ex naufraga, e che le permise di guadagnare molti consensi.

Nel corso dei mesi successivi, tuttavia, la Clerici iniziò a manifestare il desiderio di fare ritorno in trasmissione. Le sue lamentele furono accolte dai giornali, che all’epoca parlarono addirittura di una rivalità tra Elisa ed Antonella. Rivalità che la Isoardi aveva commentato in questi termini: “Sto malissimo. Non è bello, umanamente, tutto questo chiacchiericcio. Ma ero preparata a doverle ridare il posto“. Quando le veniva chiesto che cosa pensasse delle richieste della Clerici, l’ex naufraga rispondeva così: “È inutile dire ‘Antonella vuole’. A volere deve essere il direttore di rete“.

Le due conduttrici, che si contendevano “La prova del cuoco”, erano realmente ai ferri corti all’epoca Con il tempo, Elisa e Antonella hanno messo da parte i vecchi rancori ed hanno entrambe trovato la propria realizzazione professionale.