La cantante si trova a Parigi e tra una sfilata e l’altra mostra ogni volta dei look sorprendentemente pazzeschi e femminili. Vediamoli insieme.

La giovanissima cantante ha da pochi giorni mostrato in esclusiva il video clip di “Vertigine” il suo ultimo lavoro discografico ormai su tutte le radio e amatissimo dal pubblico che la ascolta dal suo debutto ad “Amici” nella quindicesima edizione del programma.

Elodie è anche una modella richiestissima dalle grandi case di moda, non solo Bulgari di cui è madrina e volto testimonial, ma anche Versace alla MFW e ora a Parigi per la settimana della moda con alcuni dei marchi più prestigiosi. Vediamo chi l’ha scelta e i suoi look fantastici.

Elodie senza riserve, mostra tutto con disinvoltura e grazia. Che visione!

