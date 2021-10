Al momento nessun gruppo terroristico ha rivendicato l’attentato: tra le vittime si contano due talebani e due civili.

Nuovo attacco, l’ennesimo, a Jalalabad, in Afghanistan. La notizia trova conferma nel notiziario Tolo News, che riporta il bilancio delle vittime. Secondo quanto si apprende dalla fonte ufficiale, il bilancio dell’attentato di ieri, sabato 2 ottobre, ha registrato 4 morti: tra questi si contano 2 talebani e 2 civili. Al momento nessun gruppo terroristico ha rivendicato l’attacco.

The Afghanistan Independent Journalists Association and the Committee to Protect Journalists in a statement condemned the killing of reporter and writer Maroof Sadaat who died on Saturday evening in an attack in Jalalabad city.#TOLOnews pic.twitter.com/mynTfvC0sS

— TOLOnews (@TOLOnews) October 2, 2021