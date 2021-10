“GF Vip” è crisi con Lulù? L’entrata nella casa che ha sconvolto i telespettatori

Manuel e Lulù sono la prima coppia di questo GF Vip: negli ultimi giorni hanno vissuto dei momenti di forte crisi. Ad intervenire è stata la sua ex fidanzata Federica

Manuel e Lulu sono ufficialmente la prima coppia di questa edizione del GF Vip. I due si sono avvicinati molto nelle ultime due settimane, in questo momento dovrebbero vivere un momento bellissimo perché sono i primi insieme, ma la verità è che sono già in crisi. In puntata si cerca sempre di sorvolare su questa cosa, ma stasera qualcuno ha messo il nuotatore davanti ad una verità. Chi è stato? La persona più inaspettata. Stiamo parlando della sua ex fidanzata, Federica, che ha deciso di sorprendere Manuel scrivendogli una lettera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso, si accende la prima lite con il fidanzato: il retroscena

GF Vip, Manuel e Lulù sempre più distanti. Interviene Federica, la sua ex fidanzata

È vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/RqhPDze2um — G r a n d e F r a t e l l o ( @ G r a n d e F r a t e l l o ) O c t o b e r 4 , 2 0 2 1

Anche se Manuel e Federica si sono lasciati, continuano ad avere un bellissimo rapporto. Hanno deciso da due persone mature di lasciarsi ma di rimanere amici. Lei gli ha scritto una bellissima lettera, dove gli ha detto di averlo visto tanto divertirsi durante le prime settimane, mentre nelle ultime lo ha visto molto triste. Il riferimento è chiaramente rivolto a Lulù, che è entrata nella vita di Manuel proprio in questo lasso di tempo. Manuel ha confermato i sospetti di Federica, dicendo di aver bisogno di più tempo e soprattutto di più spazio dopo il brutto trauma che ha vissuto. Federica, in lacrime, ha detto che Manuel è una persona speciale e che tutti dovrebbero impegnarsi per non perdere un’anima così pura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, il web si scaglia contro Lulù: il gesto che ha fatto discutere

Lulù avrà capito il senso della lettera di Federica? Lei e Manuel dopo la puntata avranno senza ombra di dubbio molto di cui parlare.