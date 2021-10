La storia si ripete: la regia dimentica di chiudere l’audio e gli inquilini sentono tutto al GF Vip. Le dure parole creano scompensi nella casa più spiata d’Italia

Mattinata intensa stamattina nella casa del GF Vip. I ragazzi erano in giardino a prendere il sole come fanno ogni giorno da quando sono entrati, quando all’improvviso hanno cominciato a sentire una voce. Non è facile restare chiusi in una casa senza avere alcun contatto esterno, dunque appena senti qualcosa che non appartiene alla tua nuova realtà, ti concentri e fai di tutto per capire di cosa si tratta. Questo è successo proprio stamattina, quando hanno udito le voci familiari dei membri della regia, le persone che li seguono ogni giorno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso, si accende la prima lite con il fidanzato: il retroscena

GF Vip, alla regia scappa l’audio nella casa: “Sono degli imbecilli”

Improvvisamente, mentre i ragazzi stavano chiacchierando, hanno sentito una voce interna dire: “…quella massa di imbecilli cerebrolesi“. Improvvisamente è calato il gelo sul giardino. Davide ha invitato i suoi amici a fare finta di niente per continuare ad ascoltare, ma Miriana non è stata affatto del suo stesso avviso. Infatti ha sbottato: “Si sente tutto!”, i suoi compagni l’hanno prontamente rimproverata ma non è servito a nulla metterla a tacere. A quel punto, la regia si è accorta del loro errore e hanno subito chiuso l’audio. I social sono impazziti dopo quello che è accaduto: in molti hanno cominciato a pensare che in regia stessero parlando proprio di loro concorrenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, il web si scaglia contro Lulù: il gesto che ha fatto discutere

Anche l’anno scorso si era verificato un episodio simile: la regia pagherà delle conseguenze per queste loro distrazioni? Intanto nella casa alcuni si sono sentiti offesi.