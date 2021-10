“Vi amo tanto”, Giulia e Silvia Provvedi, il vestito è disegnato per loro. Fisico irresistibile – FOTO

Giulia e Silvia Provvedi, il duo adrenalinico de “Le Donatella” hanno regalato un primo piano di fascino spettacolare: fan col fiato corto.

Eccole tornare nuovamente alla ribalta tra le immagini e le videoclip accattivanti del profilo instagram in collaborazione. Si tratta delle sorelle “Le Donatella”, ovvero Giulia e Silvia Provvedi.

Le ex arrembanti protagoniste di “X Factor” hanno acceso l’entusiasmo del pubblico, sin dal primo giorno d’esibizione. Il tempo con loro è stato sovrano ma al contempo ha regalato qualche noia di troppo, soprattutto dalle parti di Giulia, invischiata nella vicenda legata all’ormai ex portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini.

Nonostante ciò Giulia non ha mai rinnegato i tristi precedenti con l’ex portiere della Dea, cogliendo sempre l’aspetto positivo della cosa. I due infatti sono rimasti in ottimi rapporti.

Il corso della vita e il trascorrere del tempo poi ha portato lei e la sorella ad amplificare il discorso legato alla notorietà davanti al piccolo schermo e non solo. Le Donatella ad oggi rappresentano una sicurezza in termini di bellezza per gli utenti di Instagram

Le Donatella, passerelle alla moda di alto profilo: l’essenza della bellezza

