Giusy Ferreri in versione nature sorprende il web: “Non è mai abbastanza” – FOTO

Giusy Ferreri sorprende tutti con questo scatto dove appare in versione nature: la visione piace particolarmente al web.

Giusy Ferreri appare sui social come sempre in splendida forma. Colori mediterranei, la sua folta chioma nera fa impazzire il web e non solo. La cantante quando decide di postare delle foto che la immortalano nella sua vita privata, propone del contenuto sempre super apprezzato.

La Ferreri infatti ha quel tocco in più, un fascino innato che viene esplicitato con estrema naturalezza. Come il suo ultimo scatto dove la versione nature piace e convince. Dediche super affettuose dalle fans ma anche tanti uomini che colgono l’occasione per ammirare la femminilità dell’artista.

Giusy Ferreri, la versione nature stuzzica l’occhio di chiunque la guardi

“Giusto ancora un po’ di mare, perché non è mai abbastanza” il pensiero di Giusy Ferreri a corredo delle foto che la vedono protagonista assoluta. Posa da diva, la cantante si gode alcuni momenti al mare direttamente dalla Sicilia. Giusy Ferreri da buona palermitana non accetta la fine dell’estate e fin quando le alte temperature lo consentono, andare al mare è sempre un’occasione da cogliere al volo.

Una sorpresa anche per i fans che la vedono in costume: un bikini colorato a righe. Splendida nella foto che la ritrae in spiaggia adagiata sul telo, un’immagine che permette di vederla per intero. A differenza della seconda immagine dove invece si vedono le gambe ed i piedi, perfettamente curati. A completare la bella visione, la chioma indomabile e delle lenti da sole rigorosamente neri.

“Non so dove trovi tutto questo potere da far sorridere il mio cuore anche in questi giorni. Goditi il mare, la tua serenità e felicità è di riflesso un po’ la mia. 💙 Vorrei stringerti”.

Il pensiero di una fan particolarmente legata all’artista, peccato che non risponda ai commenti dei fans, almeno dai post emerge questo. Altri sostenitori invece rivendicano della nuova musica dalla Ferreri, dopo averci fatto ballare tutta l’estate: “aspettiamo il tuo nuovo singoloooo”.