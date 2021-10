Stando alle ultime indiscrezioni e alla conferma di uno degli autori il suo ingresso sembra essere ormai confermato. Scopriamo chi varcherà a breve la porta del casa più spiata d’Italia

Il cast del Grande Fratello Vip sta per ampliarsi, stando a quanto riporta uno degli autori della trasmissione. Sembrerebbe pronta a varcare la porta rossa una persona apparsa nelle prime puntate per alcuni confronti che hanno intrattenuto -e non poco- il pubblico. Dopo il riscontro ottenuto sarebbe arrivata la proposta ufficiale e la diretta interessata avrebbe accettato. Ecco di chi si tratta.

Valentina Nulli Augusti, prossima concorrente? La risposta non lascia dubbi

Pur non essendo una concorrente ufficiale è stata protagonista di ben due puntate della nuova edizione del GF Vip. Parliamo di Valentina Nulli Augusti, nota per aver partecipato a Temptation Island insieme all’ormai ex compagno Tommaso Eletti. È stato quest’ultimo a entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia, pur venendo eliminato dopo poche settimane.

La coppia ha fatto molto discutere per le dinamiche interne alla loro relazione: dalla gelosia patologica del giovane, alle sue discutibili uscite nei riguardi delle donne, fino alla notevole differenza di età. La loro storia si era conclusa con il percorso a Temptation Island dopo i tradimenti pubblici del ragazzo.

Una volta entrato dentro la casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti non ha potuto fare a meno di parlare della sua ex compagna, scatenando la sua reazione. Valentina Nulli Augusti ha fatto così la sua comparsa in una delle puntate serali, per un acceso confronto con l’ex. Nella puntata successiva ha fatto ritorno per chiarire con altri protagonisti del reality che avevano avuto da ridire sulla sua persona.

In entrambi i casi il pubblico è rimasto incollato allo schermo e i due momenti che l’hanno vista protagonista sono stati tra i più seguiti. A confermarlo Gabriele Parpiglia, autore del reality, che durante una puntata di Casa Chi ha anticipato che quest’ultima entrerà come concorrente nelle prossime settimane.

“Se voi mi state per caso chiedendo se Valentina entrerà come concorrente vi dico assolutamente no. Non entrerà assolutamente“, ha detto ironicamente Parpiglia mentre faceva cenno di sì con la testa contrastando quanto detto a parole.

Stando a quanto riportato sembrerebbe ormai ufficiale il suo ingresso, che porterebbe senza dubbio scompiglio nella casa. Come reagirebbero i concorrenti alla notizia? Per scoprirlo bisognerà attendere.