“Grande Fratello Vip” riassunto 4 ottobre: nuovi scontri nella casa

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata del reality. Gli inquilini sono ancora in guerra dopo la scorsa puntata. Soleil è una carnefice o una vittima?

Puntata del lunedì del Grande Fratello Vip, sono trascorsi solo pochi giorni da venerdì e gli inquilini si stanno ancora portando gli strascichi di quella puntata così difficile. Dopo la lite furiosa che c’è stata venerdì sera, adesso è arrivato il momento della resa dei conti. Soleil viene sempre più isolata dagli altri che l’hanno accusata di essere razzista. Ma passiamo a Manuel e Lulu: nonostante siano agli inizi, la loro relazione è sempre più in crisi e questa sera Alfonso Signorini ha deciso di parlare con il nuotatore per capire cosa sta accadendo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso, si accende la prima lite con il fidanzato: il retroscena

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

In seguito, è stato toccato l’argomento Manuel. È stata mostrata una clip dove hanno riassunto come è stato questo suo primo mese nella casa. Il ragazzo si è lasciato andare ad un momento di sconforto a causa della sua nuova condizione, ma successivamente ha ricevuto una sorpresa che lo ha fatto sorridere: la sua ex fidanzata, gli ha scritto una dolcissima lettera. A proposito di sorprese, qualcosa anche per Francesca Cipriani: ha avuto modo di rincontrare il suo attuale fidanzato, che in questo mese l’è mancato da morire. Dopo questa sorpresa, Alfonso ha mostrato il cominciato out che Giucas Casella ha fatto nella casa in un confessionale: lo showman ha infatti raccontato di essere stato con un uomo quando era molto giovane. Non è finita qua: ripartono le dinamiche. Davide si è lamentato con alcuni suoi compagni di essere stato definito comodino. C’è stato uno scontro in puntata tra Clarissa e Davide.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “GF Vip”, il web si scaglia contro Lulù: il gesto che ha fatto discutere

Davide ha vinto il televoto: è lui il preferito del pubblico. Ha deciso di mandare Samy in nomination diretta. Dopo questo momento, Alfonso ha chiesto ad Ainett Stephens di raccontare la sua storia.