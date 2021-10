“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 4 ottobre: il confidente di Gloria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 ottobre: dopo aver fatto una scoperta spiacevole, Flora si confida con…

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio assumere Flora come nuova stilista del Paradiso. La presenza della giovane Ravasi, tuttavia, ha suscitato la collera di Agnese. Le due non sembrano in grado di lavorare insieme, cosa che sta generando non pochi problemi al grande magazzino. Anche Agnese è molto preoccupata: Flora ha ricevuto una lettera scritta dal padre prima di morire ed il contenuto potrebbe gettare fango sulla contessa. Gloria invece ha appena scoperto che Ezio vuole rifarsi una vita. La notizia l’ha rattristata e si è mescolata all’ansia che l’uomo scopra che lei lavora al Paradiso insieme alla figlia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 ottobre: il contenuto della lettera

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Gloria cercherà conforto in Armando. La capo-commessa ha bisogno di sfogarsi con qualcuno riguardo alla sua difficile situazione familiare ed il magazziniere sembra la persona perfetta per questo tipo di cose.

Vittorio invece realizzerà a pieno qual è il rischio di far lavorare Agnese e Flora nello stesso ambiente. Il capo del Paradiso cercherà un modo per far funzionare le cose. Quanto ad Adelaide, la contessa cercherà ancora di sfruttare ogni mezzo in suo possesso per scoprire il contenuto della lettera di Ravasi.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Salvo continuerà a provarci con Anna. Il cameriere ha scoperto che lui e la Imbriani hanno qualcosa in comune e cercherà di sfruttare questa cosa a suo favore.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda lunedì 4 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione.